Wie ein Einmannbetrieb zum Marktführer wurde

Kittels Liebe zur Fotografie wurde vom einstigen Freistädter Original Bertl Handlbauer geweckt: „Wir hatten zu Hause eine Mühle und eine Greißlerei. Die Familie Handlbauer war Kundschaft, Bertl lud mich in sein von ihm verwaltetes Forsthaus ein. Der Bertl war begeisterter Jäger und ein begnadeter Fotograf.“ Vor allem die Fotokünste Handlbauers elektrisierten Kittel. Er machte eine Fotolehre bei der Firma Lackner. 1978 machte er sich selbstständig und betrieb zeitweise fünf Fotostudios. „Dieses Geschäftsmodell ist der Digitalfotografie zum Opfer gefallen.“ HappyFoto stellte um. Vor zwei Jahren schenkte er Tochter Marlene die Firma: „Sie hat die IT auf neue Beine gestellt.“