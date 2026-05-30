Wie ein Einmannbetrieb zum Marktführer wurde

In Episode acht von „Waldis Menschen“ besucht Reinhard Waldenberger die Zentrale von Happy Foto in Freistadt. Bernhard Kittel, Gründer und Seniorchef des größten österreichischen Fotobuchproduzenten, spricht dabei unter anderem darüber, warum Natur, Familie und Erinnerungen für ihn eine so große Rolle spielen.
Stolz verweist Bernhard Kittel (72) auf eine halbe Million Kunden der Firma HappyFoto. 1978 gründete der sympathische Mühlviertler sie als Einmannbetrieb. „Wir sind Marktführer für personalisierte Fotoprodukte in Österreich, bedienen unsere Kunden per Postversand – auch in Tschechien, der Slowakei und in Teilen Deutschlands. Die Kunden schicken uns Fotos übers Internet. Wir entwickeln bzw. produzieren die Bücher und schicken sie wieder zurück.“
Kittels Liebe zur Fotografie wurde vom einstigen Freistädter Original Bertl Handlbauer geweckt: „Wir hatten zu Hause eine Mühle und eine Greißlerei. Die Familie Handlbauer war Kundschaft, Bertl lud mich in sein von ihm verwaltetes Forsthaus ein. Der Bertl war begeisterter Jäger und ein begnadeter Fotograf.“ Vor allem die Fotokünste Handlbauers elektrisierten Kittel. Er machte eine Fotolehre bei der Firma Lackner. 1978 machte er sich selbstständig und betrieb zeitweise fünf Fotostudios. „Dieses Geschäftsmodell ist der Digitalfotografie zum Opfer gefallen.“ HappyFoto stellte um. Vor zwei Jahren schenkte er Tochter Marlene die Firma: „Sie hat die IT auf neue Beine gestellt.“
Ein Versprechen an den Vater
Kittel bereiste bisher 99 Länder und absolvierte mehr als 1000 Tauchgänge. Im Sudan hatte er Glück: „Ich bin durch einen Computerfehler zu bald aufgetaucht, hab’ gerade noch überlebt.“ Ein Ereignis ist unvergessen: „Bei der ORF-Fernsehgala ,Bitte lächeln’ im Linzer Design Center machte mir Stargast Bud Spencer ein Kompliment. Er war von meinem HappyFoto-Geschäftsmodell begeistert.“
Dann wird Kittel ernst: „Ich hab’ nach der 5. Klasse Gymnasium aufgehört, obwohl ich als 13-Jähriger meinem Vater am Totenbett die Matura versprochen hatte. Mit 51 Jahren hab’ ich alles nachgeholt, den MBA gemacht. Papa, ich habe mein Gelübde erfüllt.“
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