Suche nach neuem Rektor geht in die Zielgerade

Die Suche nach dem nächsten Rektor oder der nächsten Rektorin der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz geht ins Finale. Der Uni-Senat hat nun – am letzten Tag der Frist – doch einen gültigen Dreiervorschlag erstellt. Nun ist der Universitätsrat am Zug. Bald könnte es ein Ergebnis geben.