Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bruckneruni Linz

Suche nach neuem Rektor geht in die Zielgerade

Oberösterreich
29.05.2026 13:00
Die Anton Bruckner Privatuniversität ist eine renommierte Musikuni
Die Anton Bruckner Privatuniversität ist eine renommierte Musikuni(Bild: Georg Hartl)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Die Suche nach dem nächsten Rektor oder der nächsten Rektorin der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz geht ins Finale. Der Uni-Senat hat nun – am letzten Tag der Frist – doch einen gültigen Dreiervorschlag erstellt. Nun ist der Universitätsrat am Zug. Bald könnte es ein Ergebnis geben.

0 Kommentare

Wie bereits berichtet, endet mit 1. Oktober 2026 die erste Amtszeit von Rektor Martin Rummel. Daher muss diese Position neu besetzt werden.

Es gab 17 Bewerberinnen und Bewerber, die Hearings fanden im April statt. Auch Rummel hat sich wieder beworben.

Vorschlag am letzten Drücker
Am Donnerstag endete nun die Frist für den Dreiervorschlag, den der Senat vorlegen musste. In letzter Minute wurden drei Namen, die dieses Gremium gerne als Rektoren sehen würde, beschlossen, wie die „Krone“ aus informierten Kreisen erfuhr.

Der nun gültige Dreiervorschlag geht weiter an den Universitätsrat, der – wie im Universitätsgesetz vorgesehen – der Wahl zustimmen muss.

Lesen Sie auch:
Sven Eric Bechtolf zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des deutschsprachigen Theaters: Vom ...
Im Salzkammergut
Sven-Eric Bechtolf: „Wir haben alle Frakturen“
24.05.2026
Krone Plus Logo
Martina Mara
„Künstliche Intelligenz (KI) benachteiligt Frauen“
26.05.2026
Frist läuft bald ab
Bruckneruni sucht noch immer neue Führung
26.05.2026
Bad Zell/Mühlviertel
Ansturm erwartet auf das „Fest der Volkskultur“
28.05.2026

Nächste Terminsuche
Zur Erinnerung: Der erste Vorschlag des Senats hatte nur die Positionen zwei und drei benannt. Der Favorit, die „Einserposition“, blieb dagegen ohne Namen. Damit war der Vorschlag laut Verfassungsdienst des Landes Oberösterreich rechtswidrig gewesen.

Doch nun geht es in die Zielgerade: Der Termin für die Uni-Ratssitzung soll zeitnah stattfinden, idealerweise bereits nächste Woche. Dann sollte der Rektor bzw. die Rektorin gefunden sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
29.05.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.889 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
91.291 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
86.851 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1783 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Wien
Uni-Großdemo gegen Sparpaket zieht durch Wien
889 mal kommentiert
Am Mittwoch gingen Studierende, Lehrende und Uni-Mitarbeiter in Wien gemeinsam gegen die ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
846 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Mehr Oberösterreich
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Bruckneruni Linz
Suche nach neuem Rektor geht in die Zielgerade
Entscheidung gefallen
Faserkonzern Lenzing AG bald unter neuer Führung
Fischen wird´s zu heiß
„Dramatische Situation wie sonst erst Ende Juli“
Bundesliga-Absteiger
Blau-Weiß Linz: Trainer-Entscheidung ist gefallen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf