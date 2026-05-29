Suche nach neuem Rektor geht in die Zielgerade

Die Suche nach dem nächsten Rektor oder der nächsten Rektorin der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz geht ins Finale. Der Uni-Senat hat nun – am letzten Tag der Frist – doch einen gültigen Dreiervorschlag erstellt. Nun ist der Universitätsrat am Zug. Bald könnte es ein Ergebnis geben.
Wie bereits berichtet, endet mit 1. Oktober 2026 die erste Amtszeit von Rektor Martin Rummel. Daher muss diese Position neu besetzt werden.
Es gab 17 Bewerberinnen und Bewerber, die Hearings fanden im April statt. Auch Rummel hat sich wieder beworben.
Vorschlag am letzten Drücker
Am Donnerstag endete nun die Frist für den Dreiervorschlag, den der Senat vorlegen musste. In letzter Minute wurden drei Namen, die dieses Gremium gerne als Rektoren sehen würde, beschlossen, wie die „Krone“ aus informierten Kreisen erfuhr.
Der nun gültige Dreiervorschlag geht weiter an den Universitätsrat, der – wie im Universitätsgesetz vorgesehen – der Wahl zustimmen muss.
Nächste Terminsuche
Zur Erinnerung: Der erste Vorschlag des Senats hatte nur die Positionen zwei und drei benannt. Der Favorit, die „Einserposition“, blieb dagegen ohne Namen. Damit war der Vorschlag laut Verfassungsdienst des Landes Oberösterreich rechtswidrig gewesen.
Doch nun geht es in die Zielgerade: Der Termin für die Uni-Ratssitzung soll zeitnah stattfinden, idealerweise bereits nächste Woche. Dann sollte der Rektor bzw. die Rektorin gefunden sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.