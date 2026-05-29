Faserkonzern Lenzing AG bald unter neuer Führung

Nachdem Ende 2025 der Abgang von Vorstandschef Rohit Aggarwal bekannt gegeben wurde, steht nun fest, wer seine Nachfolge antritt: Georg Kasperkovitz, der seit rund einem Jahr im Vorstand sitzt, und bisher für Vertrieb, Produktion und Lieferkette der Faserdivision zuständig war.
Am Freitag gab der oberösterreichische Faserkonzern Lenzing AG bekannt, wer künftig den Chefsessel bekleiden wird: Nämlich Georg Kasperkovitz. Der Manager sitzt seit rund einem Jahr im Vorstand und war bisher für Vertrieb, Produktion und Lieferkette der Faserdivision zuständig. Seine Funktionsperiode läuft für drei Jahre.
Herausforderungen
Mit der Entscheidung fiel die Wahl auf eine interne Nachbesetzung des Chefpostens. Kasperkovitz stehen gleich zu Beginn einige Herausforderungen bevor: Die Nachfrage aus der Textilindustrie schwächelt. Auch deshalb wurde im September vermeldet, dass am Standort Lenzing 600 der 3000 Stellen wegfallen sollen.
Viertes Jahr Verluste
Obendrein wurden im vergangenen Geschäftsjahr Verluste geschrieben – schon zum vierten Mal in Folge. Das Betriebsergebnis war zwar leicht positiv gewesen, der Umsatz aber um 2,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gesunken und auch das Ergebnis vor Steuern nach Abzug von Finanzierungskosten mit 122,5 Millionen Euro neuerlich negativ.
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