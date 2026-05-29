Faserkonzern Lenzing AG bald unter neuer Führung

Herausforderungen

Mit der Entscheidung fiel die Wahl auf eine interne Nachbesetzung des Chefpostens. Kasperkovitz stehen gleich zu Beginn einige Herausforderungen bevor: Die Nachfrage aus der Textilindustrie schwächelt. Auch deshalb wurde im September vermeldet, dass am Standort Lenzing 600 der 3000 Stellen wegfallen sollen.

Viertes Jahr Verluste

Obendrein wurden im vergangenen Geschäftsjahr Verluste geschrieben – schon zum vierten Mal in Folge. Das Betriebsergebnis war zwar leicht positiv gewesen, der Umsatz aber um 2,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gesunken und auch das Ergebnis vor Steuern nach Abzug von Finanzierungskosten mit 122,5 Millionen Euro neuerlich negativ.