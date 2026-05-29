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Bundesliga-Absteiger

Blau-Weiß Linz: Trainer-Entscheidung ist gefallen

Fußball National
29.05.2026 11:58
Michael Köllner
Michael Köllner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz hat den Vertrag von Coach Michael Köllner um eine Saison verlängert. Wie die Oberösterreicher am Freitag mitteilten, wird der Deutsche auch in der 2. Fußball-Liga als Cheftrainer bei den Linzern fungieren. 

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Im Falle eines Wiederaufstiegs würde sich der Vertrag des 55-Jährigen um eine weitere Spielzeit bis 2027/28 verlängern. Außerdem habe sich der Verein entschieden, weiter auf Sportdirektor Christoph Schößwendter zu setzen.

„Die angestoßene Entwicklung möchte ich weiter vorantreiben und meinen Teil dazu beitragen, den Verein wieder in die Bundesliga zurückzubringen“, sagte Köllner in einer Mitteilung. Das Ziel für die kommende Saison sei klar, betonte BW-Geschäftsführer Christoph Peschek. „Wir wollen wieder in die Bundesliga zurückkehren und uns dort nachhaltig etablieren.“

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