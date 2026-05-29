Blau-Weiß Linz: Trainer-Entscheidung ist gefallen

„Die angestoßene Entwicklung möchte ich weiter vorantreiben und meinen Teil dazu beitragen, den Verein wieder in die Bundesliga zurückzubringen“, sagte Köllner in einer Mitteilung. Das Ziel für die kommende Saison sei klar, betonte BW-Geschäftsführer Christoph Peschek. „Wir wollen wieder in die Bundesliga zurückkehren und uns dort nachhaltig etablieren.“