Mehr Nächtigungen in OÖ. Hotels als jemals zuvor

Trotz Teuerung, Schneemangel und starker Konkurrenz durch die Nachbarbundesländer haben die oberösterreichischen Hoteliers einen Grund zur Freude: Die vergangene Wintersaison brachte ein ums andere Mal einen Rekord bei den Nächtigungszahlen. Konkret gab es laut Statistik Austria ein deutliches Plus von 3,2 Prozent mehr Wintergästen als noch in der Saison 2024/25. In absoluten Zahlen waren es rund 3,2838 Millionen Nächte, die Urlauber in den heimischen Hotels und Herbergen verbrachten.