Koralmbahn bringt neue Gesichter in die Gemeinde

„Trotz der Vorbereitungszeit von fünf Jahren haben Nikolaus Hartlieb und Robert Wochesländer nicht den Mut verloren, vor allem für junge Leute zukunftsfähigen Wohnraum zu schaffen. Hier ist mit großer Weitsicht in Sachen Nachhaltigkeit, Infrastruktur und Miteinander ein vorbildliches Projekt entstanden“, hieß es schon bei der Spatenstichfeier vor knapp einem Jahr von Landesvize Martin Gruber. Gebaut werden zwei Mietshäusern mit Eigentumswohnungen sowie drei Reihenhäuser. Bald geht der Bau in die finale Phase. „Aktuell sind schon 90 Prozent der Flächen verkauft“, sagt Egger.