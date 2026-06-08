Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Lobbyist verurteilt

Wo Peter Hochegger seine Sozialstunden leistet

Gericht
08.06.2026 11:55
Der verurteilte Ex-Lobbyist muss über 900 Sozialstunden leisten. Er wartet immer noch auf die ...
Der verurteilte Ex-Lobbyist muss über 900 Sozialstunden leisten. Er wartet immer noch auf die Fußfessel.(Bild: Michaela Braune)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Jahrzehntelang war Peter Hochegger (77) einer der umtriebigsten PR-Berater und Lobbyisten der Republik. In der Causa Buwog wurde er verurteilt, doch auf die bereits bewilligte Fußfessel wartet er bisher vergeblich. Für eine weitere Verurteilung leistet er Sozialstunden in einem Wiener Institut. 

0 Kommentare

Drei Jahre, davon zwölf Monate unbedingt, lautete Ende 2025 das Urteil gegen Peter Hochegger in der Buwog-Affäre. Hochegger beantragte die Fußfessel, wie der elektronisch überwachte Hausarrest im Volksmund heißt, und bekam diese gewährt. Doch wie so oft mahlen die Mühlen der Justiz auch hier alles andere als flott ... bereits mehrmals wurde der Termin, an dem Hochegger die Fußfessel bekommen sollte, verschoben.Von der zuständigen Stelle hieß es, man sei wegen der jüngsten Gesetzesänderung zur Fußfessel mit der Abarbeitung in Verzug geraten, da es nun dadurch mehr Bewilligungen gebe. 

Eine durchaus mühselige Situation, schildert er im „Krone“-Gespräch: „Zumindest kann ich auch mit Fußfessel pro Woche 13,5 Stunden die Sozialarbeit weiter führen.“ Die absolviert er aktuell im ehrenamtlichen Wiener Verein TRIALOG-Institut Respect Now von Michael Galibov, Unternehmer und unter anderem Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG).

Hochegger an seinem Schreibtisch im Trialog Institut, wo er sich für den Aufbau einer Plattform ...
Hochegger an seinem Schreibtisch im Trialog Institut, wo er sich für den Aufbau einer Plattform für interkulturellen und interreligiösen Austausch einsetzt.(Bild: Michaela Braune)

Plattform für den Dialog in der Welt
Galibov setzt sich seit Jahren für interkulturellen Austausch ein. In Zeiten wie diesen mehr denn je, erläutert Galibov im Hinblick auf die Konflikte im Nahen Osten. Neben interreligiösem Austausch engagiert man sich in der Jugendarbeit, aktuell plant man ein World Dialogforum auf Basis des Abraham-Abkommens, welches von den USA, Israel, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet wurde. Auch ein besonderes Brot, das „Bread of Abraham“ will man entwickeln, welches als Zeichen des Friedens und der Verständigung geteilt werden soll. 

Hochegger unterstützt das Trialog Institut bei der Ausarbeitung eines Konzepts für eine globale Plattform: „Die Welt braucht neue Räume für einen echten Dialog.“ Derzeit arbeitet er im Büro in Wien, zumindest bis zum Antreten des überwachten Hausarrests: „Offen ist noch, ob ich zweimal in der Woche nach Wien fahren darf oder ob ich im Homeoffice weiterarbeite.“ 

Lesen Sie auch:
Peter Hochegger vor dem Pilnacek-U-Ausschuss am Mittwoch
Hochegger befragt
„Cavalluccio-Runden“: Wen Pilnacek dort traf
15.04.2026
Krone Plus Logo
Neue Perspektiven
Peter Hochegger lüftet sein Geheimnis in Brasilien
28.09.2025
Ringen um Haftantritt
Ex-Lobbyist Hochegger beantragte bereits Fußfessel
16.09.2025

Als Nachtportier in Baden
Abseits seiner Tätigkeit in Wien, die Hochegger für die Verurteilung im Telekom-Verfahren für in den Jahren 2004 bis 2009 bewirkte Abgabenkürzungen ableistet, arbeitet er aktuell als Nachtportier im Hotel Sacher in Baden. Was ihm am meisten fehlt? „Brasilien und mein Sohn dort.“ Umso belastender ist das mehrfache Aufschieben der Fußfessel, denn umso länger dauert es, bis die Strafe abgebüßt ist. 

Für Schlagzeilen sorgte Hochegger zuletzt allerdings ganz abseits seiner eigenen Historie. Als Auskunftsperson im Pilnacek-U-Ausschuss gab er einmal mehr Einblick in die illusteren Runden, die sich um den ehemaligen Justiz-Sektionschef im Wiener Nobel-Italiener Il Cavalluccio scharrten. Und auch, was dort besprochen wurde: „Es ist gang und gäbe, dass versucht wird, zu intervenieren. Ich bin seit 2009 aus dem System draußen, aber ich habe viel erlebt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
08.06.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Verdächtiger gefasst
Messerangriff in New Yorker Bahnhof: 6 Verletzte
Sophia Thomalla reist zur Zverev-Party nach.
Ab zur Titel-Party
„Er hat es!“ Herzdame Thomalla feiert Champ Zverev
Kinder des Caritas-Projekts im „Alaba-Käfig“ in Wien
Niederlage vor WM
Vizekanzler streicht Fußball-Förderung für Kinder
Eva Schütz ist offensichtlich nicht die Wunschkandidatin von News-Anchor Wolf.
Wirbel vor ORF-Wahl
Armin Wolf: „Rassistische Fake-News-Schleuder“
Papst Leo XIV. wurde von König Felipe VI., Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Prinzessin ...
Papst bedauert:
„Friedensbotschaft klingt in diesen Zeiten naiv“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
222.440 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
134.021 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
125.906 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1432 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1173 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Ungustiösen Filz müssen wir anprangern
971 mal kommentiert
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
Mehr Gericht
Ex-Lobbyist verurteilt
Wo Peter Hochegger seine Sozialstunden leistet
Krone Plus Logo
Anlass, Regeln, Tücken
Der Liebe wegen: So sinnvoll ist ein Ehevertrag
Syrer unter Verdacht
Mutmaßlicher IS-Trainer kommt in Linz vor Gericht
Krone Plus Logo
Sekretärin erschossen
Fantast, Hochstapler, Stalker – und Frauenkiller?
Weniger Gnade
Wiens Gerichte härter gegen Wiederholungstäter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf