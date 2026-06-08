Wo Peter Hochegger seine Sozialstunden leistet

Drei Jahre, davon zwölf Monate unbedingt, lautete Ende 2025 das Urteil gegen Peter Hochegger in der Buwog-Affäre. Hochegger beantragte die Fußfessel, wie der elektronisch überwachte Hausarrest im Volksmund heißt, und bekam diese gewährt. Doch wie so oft mahlen die Mühlen der Justiz auch hier alles andere als flott ... bereits mehrmals wurde der Termin, an dem Hochegger die Fußfessel bekommen sollte, verschoben.Von der zuständigen Stelle hieß es, man sei wegen der jüngsten Gesetzesänderung zur Fußfessel mit der Abarbeitung in Verzug geraten, da es nun dadurch mehr Bewilligungen gebe.