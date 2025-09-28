Peter Hochegger lüftet sein Geheimnis in Brasilien

WSG Tirol gegen Salzburg ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Er war der umtriebigste Netzwerker der Republik, PR-Guru, Schlitzohr – und wurde rechtskräftig als Betrüger verurteilt. Eben erschien seine Biografie mit den unglaublichsten Details zur Republik. Nun lüftet Peter Hochegger (76) ein Geheimnis.
Viele Jahre lang war Peter Hochegger der umtriebigste PR-Berater und Lobbyist des Landes. Er erfand die Kampagne für die Zeckenimpfung oder die Marke Railjet – und er organisierte Karl-Heinz Grassers millionenteure „KHG-Road-Shows“ als Finanzminister.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.