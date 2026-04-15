„Cavalluccio-Runden“: Wen Pilnacek so aller traf

Antonio Della Rossa von der SPÖ fragte Hochegger nach einer Aussage von ihm, wonach er gemeint habe, Pilnacek sei „wie er im System gefangen“: „Ich habe das damals so gesagt, wie ich das gefühlt habe. Ich war im System drinnen und habe funktioniert. Du hast dort eine Aufgabe und schaust nicht nach links und nach rechts. Ich habe hier eine Parallele zwischen mir und Pilnacek gezogen, das ist aber eine Hypothese, die ich von mir abgeleitet habe, er hat mir das so nicht erzählt.“