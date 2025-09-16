Ex-Lobbyist Hochegger könnte doch in Haft müssen

Ex-Lobbyist Peter Hochegger könnte seine Haftstrafe doch noch antreten müssen. Wie der 76-Jährige gegenüber der „Krone“ bestätigte, hat das Oberlandesgericht Wien entschieden, dass sein Gesundheitszustand mit einer Strafhaft vereinbar ist.
Hochegger, der in der Buwog-Affäre, wie auch Ex-Minister Karl-Heinz Grasser und Ex-Lobbyist Walter Meischberger, verurteilt worden war, hatte zuletzt um Haftaufschub aufgrund eines Hüftleidens ersucht. Dieser war ihm auch gewährt worden.
Hochegger laut Gutachten haftfähig
Allerdings hat das Oberlandesgericht Wien nun ein medizinisches Gutachten in Auftrag gegeben. Ergebnis: Hocheggers Erkrankung sei mit einer Haft vereinbar. Der 76-Jährige, der mittlerweile hauptsächlich im Ausland lebt, war zu drei Jahren – davon zwei Jahre bedingt – verurteilt worden.
Der Richtspruch wurde Hocheggers Verteidiger bereits zugestellt, eine Berufung dagegen ist nicht mehr möglich – der Instanzenzug ist ausgeschöpft. Rein rechtlich müsste der Ex-Lobbyist nun seine Haft antreten, man berate nun das weitere Vorgehen, hieß es gegenüber der „Krone“.
Buch „Die Schattenrepublik“ erscheint
Abseits davon wird Hochegger am Samstag erstmals ein Buch veröffentlichen. Unter dem Titel „Die Schattenrepublik – Ein Lobbyist packt aus“ schildert der Unternehmer und frühere PR-Berater, der in mehrere Affären rund um die einstigen Politspitzen des Landes involviert war, seine Sicht der Dinge.
