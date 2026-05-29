Der Freibad-Sommer wird schön langsam zum Luxus

Hier badet es sich günstiger

Die meisten Freibäder haben ihre Preise zum Glück nur im Rahmen der üblichen Indexanpassung erhöht. Sie liegt bei drei bis sechs Prozent. Ein Beispiel: das Aquasplash Gols. Hier kostet die Saisonkarte 76 Euro. Im Waldbad Neutal fiel die Anpassung noch geringer aus. Der Eintritt für Erwachsene stieg um 50 Cent auf 6,50 Euro, die Saisonkarte von 55 auf 58 Euro – und das, obwohl gleichzeitig in Qualität, einen neuen Kantinenpächter und Events wie das Nachtbaden investiert wird.