Ruf nach Lösungen für Seniorenhaus wird lauter

Bürgermeister: „Zu wenig eingebunden“

Bürgermeister David Venus (SPÖ) weist die Vorwürfe zurück und betont, selbst nur eingeschränkt informiert zu sein. Er wolle „weder für den einen noch für den anderen Partei ergreifen“. Natürlich wäre es ihm „lieber“, wenn der Standort erhalten bleibe, Bewohner dort bleiben könnten und die Kommunalsteuer weiter an die Gemeinde fließe. Gleichzeitig vertraue er darauf, „dass die Entscheidung des Landes im Wohle der Allgemeinheit getroffen wurde“.