EU-Asylpakt: Das ändert sich jetzt für Österreich

Obsorge für unbegleitete Minderjährige soll neu geregelt werden

Mit dem „Obsorge für unbegleitete Minderjährige-Gesetz“ soll die gesetzliche Vertretung von unbegleiteten Minderjährigen künftig bereits ab dem Zeitpunkt ihres Antreffens im Bundesgebiet sichergestellt werden. Der Kinder- und Jugendhilfeträger (KJHT) soll künftig kraft Gesetzes mit der Obsorge betraut werden, wodurch das bislang erforderliche Verfahren beim Pflegschaftsgericht entfallen und damit verbundene Verzögerungen vermieden werden sollen. Die Vorlage sieht zudem vor, dass der KJHT eine erste Einschätzung zur Minderjährigkeit vornimmt. Bestehen Zweifel, soll ein gerichtliches Verfahren zur Klärung eingeleitet werden können. Bis zu einer Entscheidung sei grundsätzlich von der Minderjährigkeit auszugehen.

„Werte-Charta“ und Errichtung von Rückkehrzentren

Mit einer verbindlichen „Werte-Charta“ soll sich jeder Asylberechtigte den Grundsätzen des österreichischen Rechtsstaates verpflichtet fühlen. Ausschließlich österreichisches Recht ist die Grundlage unseres demokratischen Zusammenlebens. Österreichs Regierung möchte sich für eine Null-Toleranz-Politik bei straffälligen Asylwerbern bzw. Asylberechtigten einsetzen. Nach Verbüßung der Mindesthaft soll die restliche Haftzeit im Herkunftsland abgesessen werden. Um die geplanten Rückkehrzentren in Drittstaaten errichten zu können, werden Gespräche mit den betroffenen Anrainerstaaten der Herkunftsländer intensiviert. Die EU-Verordnung über ein gemeinsames europäisches Rückkehrsystem schafft die Grundlage für solche Rückkehrzentren.