Einbürgerungen um 21,2 Prozent gestiegen

Darunter sind vor allem Personen, die seit mindestens sechs Jahren in Österreich wohnen. „Darüber hinaus wurden 1578 beziehungsweise um fast drei Viertel mehr Ehepartner und Ehepartnerinnen sowie Kinder eingebürgert“, sagte Manuela Lenk, Generaldirektorin von Statistik Austria. Die neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger kommen vor allem aus Syrien, der Türkei, Afghanistan, Bosnien und Herzegowina sowie dem Iran. Etwa die Hälfte waren Frauen, ungefähr ein Drittel unter 18 Jahren alt. Mehr als ein Fünftel wurde bereits in Österreich geboren.