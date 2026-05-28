Graz: Steirische Unis protestieren gegen Sparpaket

Sie alle sind nicht nur aufgebracht, sondern vor allem in Sorge um die Zukunft der universitären Bildung in Österreich. Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass aufgrund des Sparkurses der Bundesregierung mehrere Milliarden Euro im Budget der Universitäten gestrichen werden sollen, protestierten bereits am Mittwoch Tausende in Wien. Am Donnerstag folgten Demos in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt. Sie alle bilden eine gemeinsame Front gegen die geplanten Kürzungen von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ).