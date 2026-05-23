Graz: Gewerkschafter bangen um junges Uni-Personal

Gemeinsam mit anderen Gewerkschaftern schlägt er Alarm: Vor allem „jüngere, befristete und teilzeitbeschäftigte Kräfte“ wären betroffen. Auch Evelyn Krall von der TU Graz fürchtet um ihre jungen Kollegen: „Besonders dramatisch ist, wenn der Abschluss der Dissertation in Gefahr gerät. Auch der Traum von einer Karrieremöglichkeit wird für viele platzen, weil Stellen nach Pensionierungen nicht mehr nachbesetzt werden.“ Sie geht davon aus, dass vielversprechende Köpfe in die Industrie abwandern würden.