Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strandmüll analysiert

Quellen der Verschmutzung ähneln sich weltweit

Klima
27.05.2026 10:20
Studierende beim Sammeln von Müll an einem Strand in Pakistan
Studierende beim Sammeln von Müll an einem Strand in Pakistan(Bild: EPA/SHAHZAIB AKBER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jedes Jahr landen rund 20 Millionen Tonnen Plastik in der Umwelt – vom Festland über Flüsse bis in die Meere. Eine Studie der britischen University of Plymouth hat jetzt untersucht, was genau die Gewässer vermüllt, und ist zu dem Schluss gekommen, dass das weltweit ähnlich ist.

0 Kommentare

„Wir wissen, dass das Problem riesig ist, aber nicht, welche spezifischen Produkte die Hauptschuldigen auf globaler Ebene sind“, sagte Mitautor Richard Thompson. Dieses Wissen helfe, konkrete Maßnahmen gegen das Müllproblem zu finden. Das internationale Forschungsteam hat mehr als 350 Studien ausgewertet und den Strandmüll in 112 Ländern berücksichtigt. Dort leben zusammen 86 Prozent der Weltbevölkerung.

Das zentrale Ergebnis der Studie: Die größten Verschmutzer der Meere sind keine seltenen Industrieabfälle oder Fischernetze, sondern vor allem kurzlebige Einwegprodukte aus dem Alltag. An erster Stelle steht Plastik aus dem Lebensmittel- und Getränkebereich. Diese gehören in 93 Prozent der untersuchten Länder zu den drei häufigsten Müllarten. Dahinter folgen Plastiksackerln mit 39 Prozent sowie Zigarettenreste mit rund 38 Prozent. Mikroplastik, das oft erst durch den Zerfall dieser Produkte entsteht, wurde nicht berücksichtigt.

Lesen Sie auch:
Der „Rio Las Vacas“ in Guatemala gilt als einer der dreckigsten Flüsse der Welt.
Rekordreinigung 2025
45 Millionen Kilo Müll aus den Ozeanen entfernt
26.01.2026
Proben aus Wien zeigen
Straßenstaub voller Mikroplastik und Giftstoffe
05.05.2026

Ergebnisse unabhängig von wirtschaftlicher Lage
Die Forscherinnen und Forscher fanden heraus, dass sich die Hauptquellen der Verschmutzung weltweit stark ähneln, unabhängig von der wirtschaftlichen oder geografischen Lage eines Landes. Einzelne Ausnahmen waren die Arktis und Antarktis. Dort wurden vergleichsweise häufig Plastikflaschen entdeckt sowie Angel- und Fischereimaterial. Das liege vermutlich daran, dass in der Region nur wenige Menschen leben und der besonders schwimmfähige Müll durch Meeresströmungen über große Entfernungen bis in die Polarregionen transportiert werde, hieß es.

Auch die Folgen politischer Maßnahmen wurden unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich etwa, dass Staaten wie Kenia, Tansania und Mosambik, die strenge Verbote von Einwegbeuteln eingeführt haben, auch deutlich geringere Belastungen dadurch haben. Plastiksackerl sind in vielen Regionen Afrikas und Asiens stark verbreitet.

Zitat Icon

Veränderungen an der Quelle sind unerlässlich, wenn wir die Verschmutzung durch Plastik verhindern wollen.

Susan Jobling, Direktorin des Instituts für Umwelt an der Brunel University of London

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfahlen zudem Mehrwegsysteme, bessere Verpackungsdesigns und Abgaben auf Einwegprodukte. „Veränderungen an der Quelle sind unerlässlich, wenn wir die Verschmutzung durch Plastik verhindern wollen“, sagte Susan Jobling, Direktorin des Instituts für Umwelt an der Brunel University of London. Die Produktion und der Verbrauch bestimmter Kunststoffe müssten reduziert werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
27.05.2026 10:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laugentank geborsten
Tödlicher Chemie-Unfall in den USA: Neun Vermisste
Insgesamt neun Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in diesem Fahrzeug.
„Schranke war zu“
Vier Tote in Belgien – Zug kracht in Schulbus
In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
33,5 Grad in Heathrow
Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt
Eva Schütz mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer
Nächste Kandidatin
Medienunternehmerin bewirbt sich um ORF-Chefposten
Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
115.968 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
112.549 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
89.369 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
825 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
791 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
678 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Klima
Strandmüll analysiert
Quellen der Verschmutzung ähneln sich weltweit
Massiver Kahlschlag
Kleinen Gletschern droht heuer das große Schmelzen
Jeden Monat!
Österreicher werfen Lebensmittel um 100 Euro weg
Messungen eindeutig
Großem Windparkprojekt auf Hochalm ging Puste aus
Ökostrom-Ausbau
Grüne warnen: „Letzte Naturflüsse nicht opfern!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf