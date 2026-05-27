Quellen der Verschmutzung ähneln sich weltweit

Das zentrale Ergebnis der Studie: Die größten Verschmutzer der Meere sind keine seltenen Industrieabfälle oder Fischernetze, sondern vor allem kurzlebige Einwegprodukte aus dem Alltag. An erster Stelle steht Plastik aus dem Lebensmittel- und Getränkebereich. Diese gehören in 93 Prozent der untersuchten Länder zu den drei häufigsten Müllarten. Dahinter folgen Plastiksackerln mit 39 Prozent sowie Zigarettenreste mit rund 38 Prozent. Mikroplastik, das oft erst durch den Zerfall dieser Produkte entsteht, wurde nicht berücksichtigt.