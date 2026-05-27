Zehn Superliga-Klubs mit Lizenz ohne Auflagen

In der Basketball-Superliga der Männer (BSL) haben alle elf antragstellenden Klubs die Lizenz für die nächste Saison ohne Auflagen erhalten.
Einer dieser Vereine ist Zweitliga-Semifinalist Kufstein Towers, die Tiroler haben den Lizenzierungsprozess erstmals durchlaufen. Die Liga hat den Tirolern nun eine Wildcard für die kommende Spielzeit angeboten. Kufstein hat bis zum 16. Juni Zeit, diese anzunehmen.
Sollten sich der Verein für den Aufstieg entscheiden, hätte die Liga wie in der laufenden Saison elf Klubs. Von diesen scheiden die Panthers Fürstenfeld aus, die Steirer hatten ihr Lizenzansuchen aufgrund „sportlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen der vergangenen Jahre“ Mitte April zurückgezogen und spielen in der Landesliga weiter.
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