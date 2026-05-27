Zehn Superliga-Klubs mit Lizenz ohne Auflagen

Sollten sich der Verein für den Aufstieg entscheiden, hätte die Liga wie in der laufenden Saison elf Klubs. Von diesen scheiden die Panthers Fürstenfeld aus, die Steirer hatten ihr Lizenzansuchen aufgrund „sportlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen der vergangenen Jahre“ Mitte April zurückgezogen und spielen in der Landesliga weiter.