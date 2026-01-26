45 Millionen Kilo Müll aus den Ozeanen entfernt

Wollen 90 % des Mülls bis 2040 beseitigen

Eine Studie von „Scientific Reports“ geht davon aus, dass ein Großteil des Mülls von Fischereibooten in die Meere gelangt. „The Ocean Cleanup“ hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 90 Prozent des schwimmenden Plastiks aus den Ozeanen zu entfernen. Dazu wollen sie einerseits Plastik aus dem Meer fischen, aber auch gezielt Gebiete in Küstennähe reinigen.