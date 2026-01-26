Rekordreinigung 2025
45 Millionen Kilo Müll aus den Ozeanen entfernt
Geschätzte 80 bis 150 Millionen Tonnen Plastik schwimmen aktuell in unseren Ozeanen. Die Verschmutzung der Meere ist ein anhaltendes Problem, doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Verschiedene Organisationen konnten mittlerweile 45 Millionen Kilogramm Müll aus den Meeren entfernen.
Jedes Jahr fließen wieder rund 19 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Meere und Gewässer. Sollte das so weitergehen, könnte es bis 2050 mehr Plastik in den Meeren geben als Fische, wie „WWF“ schreibt.
Rekord bei der Reinigung der Meere
Im Jahr 2025 konnte „The Ocean Cleanup“ über 25 Millionen Kilogramm Müll aus den Gewässern fischen. Damit erreichte die Organisation einen Rekord. Seit ihrer Gründung 2013 konnten die Umweltaktivisten damit mehr als 45 Millionen Kilogramm Müll sammeln.
Wollen 90 % des Mülls bis 2040 beseitigen
Eine Studie von „Scientific Reports“ geht davon aus, dass ein Großteil des Mülls von Fischereibooten in die Meere gelangt. „The Ocean Cleanup“ hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 90 Prozent des schwimmenden Plastiks aus den Ozeanen zu entfernen. Dazu wollen sie einerseits Plastik aus dem Meer fischen, aber auch gezielt Gebiete in Küstennähe reinigen.
Organisation will Müll aus Flüssen abfangen
Außerdem startete die Organisation ein „30-Städte-Programm“, um die Verschmutzung in den 30 wichtigsten Städten in Asien und Afrika zu bekämpfen. Ein wichtiger Punkt ist zudem das Abfangen von Müll aus den Flüssen: Denn viel Müll gelangt durch Flüsse ins Meer.
