Nächste Reifeprüfung mit dem Finalticket belohnen

Die Formkurve der Margaretner Handballer ging zuletzt steil nach oben. Nachdem sie zum Grunddurchgangsabschluss das Viertelfinalticket gebucht hatten, gab’s gegen Titelmitfavorit Hard trotz Heimniederlage mit zwei Auswärtssiegen den großen Coup. „Für solche Spiele arbeiten und trainieren wir das ganze Jahr. Wir werden gerade daheim vor unseren Fans wieder voll attackieren und wollen uns den Finaltraum erfüllen.“