Nächste Reifeprüfung mit dem Finalticket belohnen

Die Fivers wollen am Mittwoch daheim gegen Bruck/T. den ersten Matchball zum Einzug in das HLA-Endspiel verwandeln. Dabei setzen die Margaretner in der Hollgasse wieder auf eine starke Mannschaft von Tormann bis Angriff – und vor vielen Fans auch auf Herz und Leidenschaft.
„Wir haben uns auch von der Härte nicht beeindrucken lassen, werden wieder auf alles eingestellt sein. Wir haben zuletzt mit einer sehr, sehr guten Leistung große Reife bewiesen.“
Auch Fivers-Boss Tom Menzl brennt trotz Achillessehnenriss von einem Privatkickerl auf den mittwöchigen (20.20 Uhr, live im Stream auf sportkrone.at) ersten Showdown daheim gegen Bruck/Trofaiach. Da soll in der Best-of-3-Halbfinalserie nach dem 30:29-Auswärtssieg gleich der Sprung in das Liga-Finale her. „Wir haben ein echtes Play-off-Team, werden wieder mit Leidenschaft und Herz auftreten.“ Samt wie vorigen Freitag in Bruck glänzend aufgelegten Goalie Novikov, starker Deckung und geduldigen Angriffen.
Die Formkurve der Margaretner Handballer ging zuletzt steil nach oben. Nachdem sie zum Grunddurchgangsabschluss das Viertelfinalticket gebucht hatten, gab’s gegen Titelmitfavorit Hard trotz Heimniederlage mit zwei Auswärtssiegen den großen Coup. „Für solche Spiele arbeiten und trainieren wir das ganze Jahr. Wir werden gerade daheim vor unseren Fans wieder voll attackieren und wollen uns den Finaltraum erfüllen.“
Auch für Trainer Peter Eckl, dessen Fivers zum bereits 21. Mal in Folge im Halbfinale sind, steht fest: „Für unser Team ist es auch durch die hohe Intensität die Chance, nochmals etwas dazu zu lernen. Wir freuen uns auf ein cooles Match in unserer Heimhalle. Das Ziel ist klar das Endspiel.“
Auch Vöslau mit Matchball
Im zweiten Halbfinale will Bad Vöslau nach dem 25:23-Heimsieg am Mittwoch (18) in Ferlach ebenso ins Finale einziehen.
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