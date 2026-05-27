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Bei Legendenspiel

NBA-Star spielte für den guten Zweck

US-Sport
27.05.2026 10:29
NBA-Spieler Nikola Jovic ging beim Legendenspiel auf Korbjagd
NBA-Spieler Nikola Jovic ging beim Legendenspiel auf Korbjagd(Bild: Darko Lakic / InfoBijeljina)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

NBA-Flair im Hallmann Dome! Dort fand am vergangenen Wochenende zum 28. Mal die Basketball-EM der serbischen Diaspora samt Legendenspiel statt. Mit dabei: NBA-Star und serbischer Nationalspieler Nikola Jovic.

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Große Begeisterung
„Eine extrem coole Sache für die Basketball-Community. Hat gut getan, mal wieder den Spaß im Fokus zu haben“, freute sich der 2,08-Meter Hüne von Miami Heat. Auch die heimische Basketball-Ikone Stjepan Stazic, die sich für das Legendenspiel ebenfalls die Schuhe schnürte, war begeistert. „Ein gutes Zeichen für die Stadt Wien, dass dieses Event zum zweiten Mal in Folge hier stattfindet. Eventuell im nächsten Jahr wieder“, verrät der 47-Jährige.

Die „Krone“ traf den 2,08-Meter Hünen Nikola Jovic im Hallmann Dome.
Die „Krone“ traf den 2,08-Meter Hünen Nikola Jovic im Hallmann Dome.(Bild: privat)

7000 Euro für Familien in Not
Für ihn gab’s in Team Weiß gemeinsam mit Jovic eine knappe Niederlage gegen Team Blau um den ehemaligen NBA-Spieler Pero Antic. Schwamm drüber, im Mittelpunkt stand neben dem Finale, dass das schwedische Team für sich entscheiden konnte, ohnehin der gute Zweck. „Durch freiwillige Spenden und eine Versteigerung mit signierten Trikots und Bällen konnten fast 7000 Euro für serbische Familien in Not gesammelt werden“, so Stazic.

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