NBA-Star spielte für den guten Zweck

Große Begeisterung

„Eine extrem coole Sache für die Basketball-Community. Hat gut getan, mal wieder den Spaß im Fokus zu haben“, freute sich der 2,08-Meter Hüne von Miami Heat. Auch die heimische Basketball-Ikone Stjepan Stazic, die sich für das Legendenspiel ebenfalls die Schuhe schnürte, war begeistert. „Ein gutes Zeichen für die Stadt Wien, dass dieses Event zum zweiten Mal in Folge hier stattfindet. Eventuell im nächsten Jahr wieder“, verrät der 47-Jährige.