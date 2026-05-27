NBA-Star spielte für den guten Zweck

NBA-Flair im Hallmann Dome! Dort fand am vergangenen Wochenende zum 28. Mal die Basketball-EM der serbischen Diaspora samt Legendenspiel statt. Mit dabei: NBA-Star und serbischer Nationalspieler Nikola Jovic.
Große Begeisterung
„Eine extrem coole Sache für die Basketball-Community. Hat gut getan, mal wieder den Spaß im Fokus zu haben“, freute sich der 2,08-Meter Hüne von Miami Heat. Auch die heimische Basketball-Ikone Stjepan Stazic, die sich für das Legendenspiel ebenfalls die Schuhe schnürte, war begeistert. „Ein gutes Zeichen für die Stadt Wien, dass dieses Event zum zweiten Mal in Folge hier stattfindet. Eventuell im nächsten Jahr wieder“, verrät der 47-Jährige.
7000 Euro für Familien in Not
Für ihn gab’s in Team Weiß gemeinsam mit Jovic eine knappe Niederlage gegen Team Blau um den ehemaligen NBA-Spieler Pero Antic. Schwamm drüber, im Mittelpunkt stand neben dem Finale, dass das schwedische Team für sich entscheiden konnte, ohnehin der gute Zweck. „Durch freiwillige Spenden und eine Versteigerung mit signierten Trikots und Bällen konnten fast 7000 Euro für serbische Familien in Not gesammelt werden“, so Stazic.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.