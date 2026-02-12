Sparkurs trifft Donauinselfest: Das ändert sich

Rund 200 Künstler sollen die Donauinsel heuer zum Beben bringen. Deren Auftritte werden zudem länger. Damit komme man den Wünschen der Festbesucher nach, so Neumayer. Der Fokus soll diesmal noch mehr als sonst auf heimischen Interpreten liegen. Das heißt aber nicht, dass gar keine internationalen Stars kommen werden. Gerade in diesen schwierigen Zeiten will das Donauinselfest den Wienern drei Tage ermöglichen, an denen sie ohne Eintritt gemeinsam eine gute Zeit erleben, heißt es weiter.