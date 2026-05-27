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Drama in Lignano

Schwächeanfall wegen Hitze: Österreicher tot

Österreich
27.05.2026 08:35
Vor der Küste der norditalienischen Badeortschaft Lignano kam es zu dem Drama (Symbolbild).
Vor der Küste der norditalienischen Badeortschaft Lignano kam es zu dem Drama (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tragische Szenen am Dienstagnachmittag im Badeort Lignano in Norditalien: Ein 84-jähriger Urlauber aus Österreich war vor der Küste von einem Boot ins Meer gesprungen, tauchte jedoch nicht mehr an der Oberfläche auf. Seine schockierte Ehefrau schlug Alarm.

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Nach Angaben der Ermittler könnte der Tourist einen plötzlichen Schwächeanfall wegen der hohen Temperaturen erlitten haben. Er befand sich mit seiner Frau im Boot, als der 84-Jährige ins Meer sprang und nicht mehr an die Oberfläche kam.

Hilfe kam zu spät
Die Frau schlug Alarm, die Hafenbehörde konnte das Boot rasch lokalisieren und es in kurzer Zeit erreichen. Aber für den 84-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

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Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch leblos aus dem Wasser bergen. Über die Herkunft des Mannes in Österreich gab es vorerst keine Angaben. Die Ermittlungen sind noch im Gange.

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