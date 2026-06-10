Amok-Opfer: Ministerin verdoppelt Schmerzensgeld

Schmerzengeld wird verdoppelt

Zu den vorgesehenen Maßnahmen zählen die Verdoppelung des Schmerzensgelds sowie die Verdoppelung des Höchstbetrags für den Ersatz von Bestattungskosten. Aktuell erhalten Opfer zwischen 2000 und 12.000 Euro Schmerzensgeld. Darüber hinaus ist eine Ausweitung der Krisenintervention vorgesehen. Ebenfalls inkludiert ist die Übernahme von Kosten für die Reinigung von Tatorten nach Gewaltverbrechen.