Ärztekammer: „Putsch“ gescheitert, doch neues Amt

Neues, altes Amt wieder installiert

Einen Teilerfolg darf Szekeres aber trotzdem verbuchen: Wie die „Krone“ erfuhr, wurde der Antrag auf die Wiedereinführung des Dritten Vizepräsidenten mehrheitlich angenommen. Dieses Amt war eigentlich aus Kostengründen abgeschafft worden, wie die Erste Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied im Vorfeld der Sitzung erläutert hatte: „Jetzt soll für die letzten Monate der Legislaturperiode ein neuer Dritter Vizepräsident eingesetzt werden – der sich das auch gut zahlen lässt.“