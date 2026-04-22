Monatskarten und mehr Neuigkeiten in Wiens Bädern

Der reguläre Tageseintritt für einen Erwachsenen kostet inzwischen 8,10 Euro. Ein bisschen sparen können aber ab der heurigen Saison all jene, die öfter ins Bad gehen, aber für die sich eine Halbjahres- oder Saisonkarte nicht auszahlt: Ab Saisonstart gibt es auch eine neue 30-Tages-Karte zum Preis von sechs Tageseintritten, also um 48,60 Euro für Erwachsene und für Kinder, Jugendliche und alle anderen mit ermäßigten Tarifen entsprechend weniger.