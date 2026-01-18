Sparkurs: Stadt Wien sperrt Saunen zu

Allen Gemeinden des Landes steht das Wasser bis zum Hals – auch Wien muss massiv einsparen. Das trifft selbst die Bäder. Die Wiener müssen sich vor allem auf Änderungen bei den Saunen einstellen.
Beginnen wir mit einer guten Nachricht. Während viele Gemeinden angesichts der Budget-Katastrophe zuallererst den Wasserhahn zudrehen und das örtliche Schwimmbad schließen, steht das in Wien nicht zur Debatte.
Der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky von der SPÖ gibt vielmehr das Versprechen ab: „Ich schließe Bäderschließungen bis zum Ende der Legislaturperiode aus.“ Damit sind die 38 Standorte bis 2030 gesichert.
Gespart muss trotzdem werden. Die Vorgabe des Stadtrats: 2,3 Millionen Euro einholen. Aber mit der Vorgabe: „Angebot, Sicherheit und Komfort dürfen nicht leiden.“ Spüren werden es die Wasser- und Sauna-Fans dennoch.
Die Änderungen ab der Sommer-Saison am 2. Mai
„Wir sparen, indem wir Strukturen und Prozesse neu organisieren. Nicht, indem wir bei Sicherheit, Qualität oder Angebot kürzen“, so Czernohorszky . Andere Städte lösen das Energieproblem, indem sie das Wasser um ein paar Grad abkühlen. Der Stadtrat: „Man hätte auch sagen können: Kauft euch Neoprenanzüge. Aber das machen wir nicht.“
Neuerrichtungen und Aufwertungen „in Umsetzung“
Keine Bäder werden geschlossen! Die Stadt Wien gibt nicht nur ein klares Bekenntnis dazu ab, sondern arbeitet weiterhin an Sanierungs- und Neubauprojekten.
Die „Krone“ weiß, was alles im Entstehen ist: „Der Neubau der Schwimmhalle im Höpflerbad und die Erneuerung des Daches im Döblinger Bad wurden bereits gestartet und werden planmäßig fortgesetzt“, heißt es von der Stadt. „Die Erneuerung des Daches im Kombibad Hietzing folgt ab Ende April, die umfassende Sanierung des Jörgerbades im Juli. Hierfür bleibt heuer das angeschlossene Freibad geschlossen.“
Die Stadt Wien investiert insgesamt 115 Millionen Euro in die Neuerrichtung von fünf Schwimmhallen sowie rund 30 Aufwertungen an bestehenden Standorten. Dies sind zum Beispiel die Errichtung von Wasserspielplätzen, der Ausbau der barrierefreien Einrichtungen oder die Gestaltung von Vorplatz-Bereichen.
Bäder-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) erteilt im Gespräch mit der „Krone“ auch möglichen Privatisierungs-Debatten im Vorfeld eine Absage: „Wenn wir über die Finanzierbarkeit nachdenken, genau dann machen wir diesen Fehler sicher nicht. „Es gab eine Zeit der SPÖ-ÖVP-Koalition, wo die ÖVP die Privatisierung der Bäder gefordert hat.“ Das würde laut Czernohorszky nur eines werden: teurer!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.