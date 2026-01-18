Sparkurs: Stadt Wien sperrt Saunen zu

Bäder-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) erteilt im Gespräch mit der „Krone“ auch möglichen Privatisierungs-Debatten im Vorfeld eine Absage: „Wenn wir über die Finanzierbarkeit nachdenken, genau dann machen wir diesen Fehler sicher nicht. „Es gab eine Zeit der SPÖ-ÖVP-Koalition, wo die ÖVP die Privatisierung der Bäder gefordert hat.“ Das würde laut Czernohorszky nur eines werden: teurer!