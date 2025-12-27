Vorteilswelt
„Harry“ ist tot

Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte

Oberösterreich
27.12.2025 17:13
Trauer um Harald „Harry“ Mayr
Trauer um Harald „Harry“ Mayr(Bild: ATV)

Er war stets auf der Suche nach der großen Liebe, wurde zigfach enttäuscht. Doch Lebenskünstler Harald „Harry“ Mayr aus Bad Hall (OÖ) ließ nie unterkriegen. Nun trauern Fans um den erst 60-jährigen TV-Liebling, bekannt aus der ATV-Serie „Amore unter Palmen“, der am zweiten Weihnachtsfeiertag im Pflegeheim in Gmunden starb.

In sozialen Medien gibt´s viele Beileidsbekundungen run um das Ableben des gebürten Bad Hallers: Er war einer der Lieblinge der ATV-Serie „Amore unter Palmen“. In mehreren Staffeln war er auf der Suche nach dem Liebesglück vor allem in Afrika unterwegs und ließ sich dabei von der Kamera begleiten. Auch in der ATV-Serie „Mei potschertes Lebn“ war „Harry“ als beliebter Protagonist zu sehen, dessen großen und kleinen Träume einfach nicht Realität werden sollten.

Star ohne Attitüden
Im Gegenteil: Die Zuseher litten mit ihm mit, als sie erfuhren, dass nach einem Unfall eine Hand beeinträchtigt geblieben war. Dies war aber für „Harry“ kein Grund, die TV-Karriere zu beenden. Harald Mayr war auch ein Star zum Angreifen, kam auch in Oberösterreich immer wieder zu Publikums-Events, hatte keine Attitüden und war „echt“ – ob die politischen Ambitionen mehr als nur ein Gag waren, bleibt ungeklärt. 

Traum blieb unerfüllt
Der Traum von der großen Liebe blieb unerfüllt, dann verschwand „Harry“ auch von den TV-Schirmen. Denn nach einem Schlaganfall musste der TV-Liebling im Pflegeheim Schloss Cumberland in Gmunden gepflegt werden. Sein Zustand verschlechterte sich aber, am zweiten Weihnachtsfeiertag verstarb der Lebenskünstler ein halbes Jahr nach seinem 60. Geburtstag.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

Newsletter
Mehr Oberösterreich
„Harry“ ist tot
Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte
Solo – Hildegard Knef
Gabriele Deutsch spielt die vergessene Diva
Drohte mit Umbringen
Messermann in Tankstelle mit Besenstiel abgewehrt
„Krone“-Familientag
Das Geheimnis des Waldes im Linzer Schlossmuseum
Prachtwetter
Drei Tage lang Sonne, dann kommt etwas Schnee
