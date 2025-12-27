Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte

Star ohne Attitüden

Im Gegenteil: Die Zuseher litten mit ihm mit, als sie erfuhren, dass nach einem Unfall eine Hand beeinträchtigt geblieben war. Dies war aber für „Harry“ kein Grund, die TV-Karriere zu beenden. Harald Mayr war auch ein Star zum Angreifen, kam auch in Oberösterreich immer wieder zu Publikums-Events, hatte keine Attitüden und war „echt“ – ob die politischen Ambitionen mehr als nur ein Gag waren, bleibt ungeklärt.