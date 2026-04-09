Direktorin greift bei Nikotin unter Schülern durch

Bunt, fruchtig und gefährlich ist der Trend der Nikotin-Zahnstocher. Dieser wird vor allem über soziale Medien verbreitet. Erste Schulen reagieren darauf mit voller Härte: Wer am Mittersiller Poly mit dem Nervengift erwischt wird, muss zur Polizei gehen und sich selbst anzeigen.
Bunt verpackt, vollgestopft mit künstlichen Aromen und teilweise getränkt in Nikotin – immer mehr zur Gefahr wird ein neuer Zahnstocher-Trend unter Jugendlichen. Dieser verbreitet sich vor allem über soziale Medien rasant und lässt erste Schulen in Salzburg drastische Maßnahmen ergreifen.
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