Verkauf von Nikotinbeuteln ab Mittwoch geregelter

Nikotinbeutel dürfen künftig nur noch in Trafiken ausgegeben werden. Auch E-Liquids können nur noch über Trafiken und Dampfershops (E-Liquid-Fachgeschäfte) mit Lizenz vertrieben werden. Neuvergaben werden für sieben Jahre erteilt, für bestehende Shops gilt ein Bestandsschutz von 20 Jahren. Darüber hinaus dürfen Trafiken und Dampfershops die Produkte nicht mehr bewerben, der Internethandel wurde verboten. Mit diesen Regelungen sei den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), unkontrollierte Verkaufsstellen für Nikotinprodukte zu reduzieren, nachgekommen worden, teilte das Finanzministerium am Montag mit.