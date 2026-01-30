„Nikotinprodukte sind in Österreich sehr billig“

Welche anderen Maßnahmen könnte man setzen?

Nikotinprodukte sollten als das reguliert werden, was sie sind: Suchtmittel, die wirklich gefährlich sind und rasch süchtig machen. Es sind dazu einige Veränderungen angedacht, aber manche davon sind sehr schwach und werden wenig bis nichts bringen. Beispielsweise soll es auch auf Nikotinbeuteln Warnhinweise geben, aber die dürfen am Boden der Verpackung angebracht werden. Die Werbung für Nikotinbeutel soll erst im April 2028 verboten werden. Grundsätzlich sind auch Konsumverbote in ausgewählten Bereichen, wie etwa die rauchfreie Gastronomie, sehr sinnvoll. Sie helfen beim Verändern von Gewohnheiten.