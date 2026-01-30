Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suchtexpertin:

„Nikotinprodukte sind in Österreich sehr billig“

Steiermark
30.01.2026 08:00
Ab April werden auch auf Nikotinbeutel und E-Zigaretten Steuern fällig. Zurecht, meint die ...
Ab April werden auch auf Nikotinbeutel und E-Zigaretten Steuern fällig. Zurecht, meint die Suchtexpertin.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Dass ab Februar die Zigarettenpreise erneut ansteigen, erhitzt die Gemüter. Dabei ist der Schritt aus gesundheitlicher Sicht absolut sinnvoll, sagt Waltraud Posch von der Fachstelle für Suchtprävention Vivid. Sie geht davon aus: „Würde Nikotin heute erfunden werden, würde es nicht mehr zugelassen werden.“

0 Kommentare

„Krone“: Was bringen Preiserhöhungen aus suchtpräventiver Sicht?
Waltraud Posch: Je billiger ein Nikotinprodukt, desto eher wird es gekauft. Und im internationalen Vergleich sind Nikotinprodukte in Österreich sehr billig. Erhöhungen des Preises sind sehr wirksam, wenn sie groß genug sind. Eine Teuerung um zehn Prozent führt zur Reduktion des Rauchens um fünf Prozent. So einen deutlichen Rückgang bekommt man durch keine andere Maßnahme.

Welche anderen Maßnahmen könnte man setzen?
Nikotinprodukte sollten als das reguliert werden, was sie sind: Suchtmittel, die wirklich gefährlich sind und rasch süchtig machen. Es sind dazu einige Veränderungen angedacht, aber manche davon sind sehr schwach und werden wenig bis nichts bringen. Beispielsweise soll es auch auf Nikotinbeuteln Warnhinweise geben, aber die dürfen am Boden der Verpackung angebracht werden. Die Werbung für Nikotinbeutel soll erst im April 2028 verboten werden. Grundsätzlich sind auch Konsumverbote in ausgewählten Bereichen, wie etwa die rauchfreie Gastronomie, sehr sinnvoll. Sie helfen beim Verändern von Gewohnheiten.

Der Fixkostenanteil der Tabaksteuer wird ab Februar von 83,50 Euro auf 85,50 Euro pro 1000 Stück ...
Der Fixkostenanteil der Tabaksteuer wird ab Februar von 83,50 Euro auf 85,50 Euro pro 1000 Stück erhöht.(Bild: Jürgen Fuchs)

Wird Nikotin als Droge unterschätzt?
Ich bin mir sicher: Würde Nikotin heute erfunden werden, würde es nicht mehr am Markt zugelassen werden. Aber jetzt haben wir es und müssen damit umgehen.

Welche Produkte sind aktuell besonders gefragt?
Die konventionelle Zigarette ist noch immer das häufigste Produkt, dicht gefolgt von E-Zigaretten und Nikotinbeuteln. Auch Tabakerhitzer, sogenannte Heets, sind im Kommen. Und wer weiß, was noch alles erfunden wird.

Lesen Sie auch:
Kündinnen wie Selma Petranović sind über die Preiserhöhung verärgert.
Krone Plus Logo
Tabaksteuer erhöht
Zigarettenpackerl um 7 Euro? „Eine Katastrophe!“
30.01.2026
Nicht aufgeben
Nie mehr rauchen! Es braucht oft mehrere Anläufe
17.01.2026

Wie gelingt der Ausstieg?
Das Suchtpotenzial ist hoch, dennoch gelingt der Ausstieg vielen allein. Von einem Nikotinprodukt aufs andere zu wechseln, ist keine Entwöhnung. Man kann sich auch von Profis helfen lassen: Eine gute Anlaufstelle für ein nikotinfreies Leben ist das Rauchfrei-Telefon, man erreicht es unter 0800-810013.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
161.129 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.020 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.586 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf