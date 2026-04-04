Preise für Lebensmittel steigen derzeit weltweit

Bisher seien die Preiserhöhungen noch durch ein reichliches Getreideangebot abgefedert worden, sagte FAO-Chefökonom Maximo Torero. Wenn der Krieg im Iran jedoch noch länger als 40 Tage andauere und die Produktionskosten hoch blieben, könnten Landwirtinnen und Landwirte weniger anpflanzen oder auf weniger düngerintensive Kulturen umsteigen. „Diese Entscheidungen werden sich auf die künftigen Erträge auswirken und unser Nahrungsmittelangebot sowie die Rohstoffpreise für den Rest dieses und das gesamte nächste Jahr prägen“, sagte Torero.