Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Höchster Stand im März

Preise für Lebensmittel steigen derzeit weltweit

Wirtschaft
04.04.2026 14:05
Durch die gestiegenen Energiekosten aufgrund des Kriegs im Iran werden auch die Lebensmittel ...
Durch die gestiegenen Energiekosten aufgrund des Kriegs im Iran werden auch die Lebensmittel weltweit teurer (Symbolbild:(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die weltweiten Lebensmittelpreise sind im März auf den höchsten Stand seit vergangenem September geklettert. Grund seien die gestiegenen Energiekosten aufgrund des Kriegs, teilte die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO am Freitag mit.

0 Kommentare

Bisher seien die Preiserhöhungen noch durch ein reichliches Getreideangebot abgefedert worden, sagte FAO-Chefökonom Maximo Torero. Wenn der Krieg im Iran jedoch noch länger als 40 Tage andauere und die Produktionskosten hoch blieben, könnten Landwirtinnen und Landwirte weniger anpflanzen oder auf weniger düngerintensive Kulturen umsteigen. „Diese Entscheidungen werden sich auf die künftigen Erträge auswirken und unser Nahrungsmittelangebot sowie die Rohstoffpreise für den Rest dieses und das gesamte nächste Jahr prägen“, sagte Torero.

Laut dem FAO-Preisindex, der Lebensmittel weltweit berücksichtigt, betrug das Plus im März 2,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Der Wert liegt damit aber noch um knapp ein Fünftel unter dem Höchststand vom März 2022. Damals hatte der Krieg in der Ukraine gerade begonnen. Besonders stark verteuerten sich diesmal Zucker (Plus von 7,2 Prozent) und Pflanzenöle (Plus von 5,1 Prozent). Hier spiegelten sich die gestiegenen Rohölpreise und die Erwartung einer stärkeren Nachfrage nach Biokraftstoffen wider.

Lesen Sie auch:
Vor allem Grundnahrungsmittel dürften durch den Krieg teurer werden, schätzt Ökonom Sinabell.
„Dauert nicht lange“
Diese Lebensmittel könnte der Krieg teurer machen
20.03.2026
Datenbank vorgestellt
Lebensmittel: Preisradar macht Teuerung sichtbar
19.01.2026
Brief mit EU-Kollegen
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
04.04.2026

45 Millionen Hungernde drohen
Wenn der Krieg bis Sommer anhalte, könnten zusätzlich 45 Millionen Menschen in Hungersituationen geraten, warnte das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen. Die Blockade vieler Schiffe treibe bereits jetzt die Kosten für Energie, Treibstoff und Düngemittel in die Höhe und verschärfe den Hunger weit über den Nahen Osten hinaus. Viele Grundzutaten für Dünger kommen aus der Region, darunter Harnstoff, Schwefel und Phosphat.

Die Öl-Allianz OPEC+ will laut Insiderinnen und Insidern am Sonntag eine Erhöhung ihrer Förderquoten beschließen und sich so für eine mögliche Öffnung der Straße von Hormuz wappnen, über die mehr als 20 Prozent des gehandelten Öls transportiert werden. „Wir müssen reagieren, zumindest auf dem Papier“, sagte ein Insider. Aufgrund des Kriegs im Iran mussten die führenden Hersteller Saudi-Arabien, Kuwait, der Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Produktion drosseln.

Die Straße von Hormuz ist für den Öltransport de facto blockiert.
Die Straße von Hormuz ist für den Öltransport de facto blockiert.(Bild: AP/Jon Gambrell)

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate nutzen bereits Exportrouten, die die Meerenge umgehen. Die saudischen Ölexporte über den Hafen Yanbu am Roten Meer sind auf fast 4,6 Millionen Fass pro Tag gestiegen und damit nahe an der Kapazitätsgrenze. Die Emirate exportieren weiterhin über Fujairah, das außerhalb der Straße von Hormuz liegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
04.04.2026 14:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Iran
Lebensmittel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Wirtschaft
WERBUNG
Fenster aus Bio attributed PVC aus Ö im Vormarsch
Zu viele Promille
Deutsche Brauerei ruft alkoholfreies Bier zurück
Lieferketten-Engpässe
„Diese Abhängigkeit macht Europa verwundbar“
Steigende Spritpreise
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
Drohnenangriffe
Feuer bei OMV-Beteiligung Borouge in den Emiraten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf