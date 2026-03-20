Diese Lebensmittel könnte der Krieg teurer machen

Der Grund für das Preisplus bei den Lebensmitteln ist, dass durch höhere Energiepreise die Produktion und der Transport mehr kosten, erklärt Wifo-Agrarökonom Sinabell. Teurer könnten insbesondere Grundnahrungsmittel werden, erwartet der Experte. Die Erfahrung zeige, dass Preissteigerungen vor allem bei Öl, Mehl, Butter und danach auch bei anderen Milchprodukten zu befürchten seien. Wie stark die Preise steigen könnten, sei für ihn allerdings nicht absehbar, sagt der Ökonom zur Austria Presse Agentur.