Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei

Der Gletscherschwund am Dachstein direkt an der Grenze Steiermark-Oberösterreich geht rascher voran als prognostiziert. In einigen Wochen könnte der Bereich zwischen Hallstätter Gletscher und Schladminger Gletscher nicht mehr von Schnee bedeckt und somit eine 3500 Jahre alte Verbindung Geschichte sein. Grund sind die hohen Temperaturen und der geringe Schneefall: Im vergangenen Winter gab es nur zwei Meter statt der üblichen acht bis zehn Meter.