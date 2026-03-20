Hälfte der Vorarlberger Gletscher ist verschwunden

Gletscher und Toteis

Für das Jahr 2023 kartierten die Forschenden in den vier Regionen 55 „einzelne Fragmente“, also Mini-Gletscher oder vom Hauptgletscher abgetrennte Teile, von denen 29 größer als 0,01 Quadratkilometer waren. 16 Fragmente, die 13 Gletschern zugeordnet werden konnten, zeigten Spalten. „Diese sind ein Zeichen für aktuelle oder frühere Gletscherbewegung“, erklärt Hartl. Das spiele besonders im Zusammenhang mit der Definition von Gletschern eine Rolle: „Fragmente, die noch Spalten haben, weisen somit Anzeichen für Bewegung auf und erfüllen damit ein Kriterium der Definition eines Gletschers“, so die Forscherin. So ließen sich Gletscher etwa von dem – sich nicht mehr bewegenden – Toteis abgrenzen.