Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In letzten 20 Jahren

Hälfte der Vorarlberger Gletscher ist verschwunden

Vorarlberg
20.03.2026 14:32
Auch im Silvrettagebiet schmelzen die Gletscher.
Auch im Silvrettagebiet schmelzen die Gletscher.(Bild: Stefan Kothner)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In den vergangenen 20 Jahren ist rund die Hälfte der gesamten Gletscherfläche in Vorarlberg geschmolzen. Einige Gletscher sind bereits zur Gänze verschwunden. Bleibt es bei dieser Entwicklung, wird es nicht mehr lange dauern, bis auch das letzte ewige Eis verwunden sein wird. 

0 Kommentare

Seit Mitte der 2000er-Jahre ist etwa die Hälfte der Gletscherfläche Vorarlbergs verschwunden. Zwischen 2017 und 2023 schrumpften die Gletscher im Schnitt sogar um fünf Prozent pro Jahr. Von den 30 zuvor erfassten Gletschern sind zudem seit 2017 fünf vollständig verschwunden. Zu diesem Resultat kommen, kurz vor dem Welttag der Gletscher am Samstag (21. März), Forschende der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) im Journal „Annals of Glaciology“.

Das Team um die Glaziologinnen Andrea Fischer und Lea Hartl vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der ÖAW analysierte Gletscherumrisse in Österreichs westlichstem Bundesland seit der Gletscherinventur „GI3“, die hier den Gletscherstand von 2004 bis 2006 erfasste. Die Forschenden untersuchten die Entwicklung in den vier alpinen Vorarlberger Regionen – der Silvretta, dem Rätikon, Verwall und Lechtal – anhand von Luftbildern mit einer Auflösung von zehn bis 20 Zentimetern sowie digitalen Höhenmodellen aus den Jahren 2017 und 2023, die vom Land zur Verfügung gestellt wurden.

Im Verwall seien die westlichsten Gletscher – der Mittlere, Westliche und Östliche Eisentaler Gletscher – nicht mehr vorhanden. Man fand hier auch keine Hinweise auf verbliebenes Eis in den ausgewerteten Orthophotos von 2023. Das Gleiche gilt für den kleinsten der sechs Lechtaler Gletscher und den westlichsten Eiskörper der Silvretta, den Garnera-Gletscher. Zudem hatten acht Gletscher mehr als die Hälfte ihrer Fläche aus dem Jahr 2017 eingebüßt, heißt es in der Studie.

Lesen Sie auch:
Beim Krimmler Kees im Krimmler Achental betrug der Verlust in zwölf Monaten 90,3 Meter.
100 Meter im Jahr
Salzburger Gletscher zogen sich massiv zurück
13.03.2026
Forscher warnen:
Gletscher können „zu Tode geliebt“ werden
09.02.2026
Umweltkatastrophe
Gletscher: Das leise Sterben der weißen Riesen
06.12.2025

Gletscher und Toteis
Für das Jahr 2023 kartierten die Forschenden in den vier Regionen 55 „einzelne Fragmente“, also Mini-Gletscher oder vom Hauptgletscher abgetrennte Teile, von denen 29 größer als 0,01 Quadratkilometer waren. 16 Fragmente, die 13 Gletschern zugeordnet werden konnten, zeigten Spalten. „Diese sind ein Zeichen für aktuelle oder frühere Gletscherbewegung“, erklärt Hartl. Das spiele besonders im Zusammenhang mit der Definition von Gletschern eine Rolle: „Fragmente, die noch Spalten haben, weisen somit Anzeichen für Bewegung auf und erfüllen damit ein Kriterium der Definition eines Gletschers“, so die Forscherin. So ließen sich Gletscher etwa von dem – sich nicht mehr bewegenden – Toteis abgrenzen.

Beschleunigte Verlustraten
Seit der Gletscherinventur Mitte der 2000er-Jahre haben sich die Flächenverlustraten in allen vier Teilregionen beschleunigt, wobei es auch zwischen den Regionen Unterschiede gibt, halten die Autoren fest. Schon der jüngst vom Alpenverein präsentierte Gletscherbericht kam zu einem alarmierenden Ergebnis. Die dramatischen Flächenverluste, besonders in extremen Jahren, lassen vermuten: Man werde sich in den nächsten zehn bis 20 Jahren „von zahlreichen Gletschern in ganz Österreich verabschieden müssen“, so auch Hartl. Das Schmelzen ginge rasch vonstatten, in extremen Jahren erreichen die jährlichen Flächenverluste den hohen einstelligen Prozentbereich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
20.03.2026 14:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
VorarlbergÖsterreich
Akademie der Wissenschaften
Gletscher
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 11°
Symbol heiter
Bludenz
0° / 14°
Symbol heiter
Dornbirn
1° / 13°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 13°
Symbol heiter

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
173.054 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.923 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
137.197 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1961 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1009 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
868 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
In letzten 20 Jahren
Hälfte der Vorarlberger Gletscher ist verschwunden
Sekundenschlaf
Kleinbus rammte in Egg Baum neben Haltestelle
In Pleite geschlittert
Hausmeister und Gebäudereiniger insolvent
Chance in Klagenfurt
Gorgon ist Altachs einziger „echter“ Cupsieger
Reiches Ländle?
Immer mehr Menschen von Wohnungsnot betroffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf