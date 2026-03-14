Zu warm! Rückgang bei 94 Gletschern in Österreich

Phase des strukturellen Zerfalls

„Viele Gletscher verlieren nicht nur an Länge, sondern treten zunehmend auch in eine Phase des strukturellen Zerfalls ein“, erklärt Andreas Kellerer-Pirklbauer von der Uni Graz. Besonders drastisch ist die Lage beim Alpeiner Ferner im Stubaital. Dort wurde ein Minus von 114,3 Metern verzeichnet. An der Pasterze am Glockner ging die Zunge um 54 zurück.