Lage immer dramatischer! Traditionsklub am Abgrund

Suche nach einem Ausweg

Aus der U17 dürfen maximal fünf Spieler eingesetzt werden – die U19 und U21 besitzt hingegen ebenfalls keine gültigen neuen Verträge. Nun wird fieberhaft nach einer Übergangslösung gesucht, die es den „Löwen“ erlauben würde, Spieler für das Pokalmatch „anzumieten“. Eine Einigung ist aber noch nicht in Sicht, und die Zeit läuft allmählich davon.