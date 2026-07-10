„Macht mich sprachlos!“ Ex-Schiri greift FIFA an

2006? „Die FIFA hat gedroht“

„Es hat uns in Deutschland auch mal getroffen. Es war, glaube ich, vor der WM 2006, da gab es eine Situation in der Bundesliga, da war es eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Die Rote Karte war klar falsch und das Sportgericht hatte überlegt, den Spieler freizusprechen. Die FIFA hat gedroht: Wenn ihr das macht – das ging nicht nur dem DFB so, sondern auch anderen Verbänden -, dann wird eure Nationalmannschaft aus dem nächsten Wettbewerb ausgeschlossen“, erinnert sich der Deutsche.