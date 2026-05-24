More than last year
“A seizure hits speeders right where it hurts”
A speeding car was just auctioned off, and now another one has been impounded. Klaus Scherleitner, head of the Upper Austria Traffic Department, talks to the Upper Austrian “Krone” about who the offenders are, what they drive, and what issues the police will face in the future.
Over 140 km/h in the Enns town area and over 160 km/h in a 70 km/h zone: A 23-year-old from Enns’s reckless driving led to the police temporarily seizing the car on Friday evening. Since the Audi is registered to the young speeder’s father, it will be returned to its owner. Another speeding Audi was auctioned off this week—as previously reported.
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