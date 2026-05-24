Vermisster Wanderer wurde in Bachbett gefunden

Wanderer war stark unterkühlt

Drei Alpinpolizisten stiegen daraufhin im teils ausgesetzten Gelände zur Stelle ab. Sie fanden den Mann gegen 4.30 Uhr sitzend, aber stark unterkühlt vor. „Er gab an, dass er gestern vom Weg auf den Poludnig abgekommen und durch eine steile Rinne abgestürzt sei“, so die Polizei. „Durch die 3 Alpinisten wurden umgehend lebenserhaltende Maßnahmen in Form von Wärmeerhalt getroffen.“ Mit dem Notarzhubschrauber der „ELI Friaul“ wurde er schließlich ins Krankenhaus nach Tarvis geflogen.