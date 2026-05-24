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Vermisster Wanderer wurde in Bachbett gefunden

Kärnten
24.05.2026 11:41
Der Polizeihubschrauber konnte den Wanderer schließlich orten (Symbolbild).
Der Polizeihubschrauber konnte den Wanderer schließlich orten (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Nachdem ein 58-jähriger Niederösterreicher am Samstag von einer Tour im Bereich der Poludniger Alm, Bezirk Hermagor, nicht zurückkehrte, lief eine große Suchaktion an. In der Nacht wurde der Mann, stark unterkühlt, jenseits der Grenze in Italien von einem Hubschrauber entdeckt.

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Am Samstagabend schlug eine 59-jährige Frau aus Niederösterreich Alarm, nachdem ihr 58-jähriger Gatte von einer Wanderung im Bereich der Poludniger Alm nicht zum vereinbarten Treffpunkt auf der Egger Alm zurückgekehrt war. „Da er auch telefonisch nicht erreicht werden konnte und Umfelderhebungen der Polizei keinen Hinweis auf den Verbleib des Mannes ergaben, wurde um 19.30 Uhr eine Suchtaktion eingeleitet“, so die Polizei am Sonntag.

Regungslose Person in Bachbett
Zwei Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Klagenfurt, drei Mitglieder der Alpine Einsatzgruppe Hermagor, zwölf Mitglieder der Bergrettung Hermagor und vier Hundeführer des österreichischen Bergrettungsdienstes rückten aus, um den 58-Jährigen zu suchen. „Um 02:52 Uhr konnte mittels technischer Hilfsgeräte des Polizeihubschraubers Libelle Flir eine Person regungslos unmittelbar nach der Grenze auf italienischem Staatsgebiet in einem Bachbett aufgefunden werden“, berichtet die Polizei weiter.

Wanderer war stark unterkühlt
Drei Alpinpolizisten stiegen daraufhin im teils ausgesetzten Gelände zur Stelle ab. Sie fanden den Mann gegen 4.30 Uhr sitzend, aber stark unterkühlt vor. „Er gab an, dass er gestern vom Weg auf den Poludnig abgekommen und durch eine steile Rinne abgestürzt sei“, so die Polizei. „Durch die 3 Alpinisten wurden umgehend lebenserhaltende Maßnahmen in Form von Wärmeerhalt getroffen.“ Mit dem Notarzhubschrauber der „ELI Friaul“ wurde er schließlich ins Krankenhaus nach Tarvis geflogen. 

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