Prügelei um Wein: Taxifahrer gegen 72-Jährigen

Zu einer nicht alltäglichen Schlägerei musste die Polizei am Mittwoch nach Krumpendorf am Wörthersee ausrücken. Ein Taxifahrer stritt sich mit einem 72-Jährigen. Der Grund: zwei Weinflaschen.
Nicht eine Mitfahrgelegenheit, sondern zwei Flaschen Wein bestellte sich eine Frau aus Krumpendorf per Taxi nach Hause. Der 56-jährige Taxilenker erfüllte den ungewöhnlichen Auftrag – doch vor der Wohnadresse wartete bereits eine böse Überraschung.
Als ein 72-jähriger Bekannter der Frau die Weinlieferung bemerkte, wurde er laut Polizei wütend. Er habe sich Sorgen um die Gesundheit der Frau gemacht und stellte den Taxifahrer vor dem Haus zur Rede. Die Situation eskalierte:
„Zwischen den beiden Männern kam es zu einer Rauferei, bei der beide leicht verletzt wurden. Der 72-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei. Nun laufen Ermittlungen.
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