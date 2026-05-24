Hat kein Sorgerecht
Leiblicher Vater bekommt ausgesetzte Kinder nicht
Nachdem sie von ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in Portugal ausgesetzt wurden, sind die Brüder Zacharie und Barthélémy bei einer französischsprachigen Pflegefamilie untergebracht. Ihr leiblicher Vater würde sie gern zu sich nehmen, doch das wird ihm verwehrt: Der Franzose hat nämlich nicht das Sorgerecht über die Buben.
Der Drei- und der Fünfjährige wurden bei brütender Hitze und mit verbundenen Augen von ihrer Mutter Marine R. und ihrem Partner Marc B. an einer Landstraße in der Nähe des Dorfs Comporta zurückgelassen. Die Geschwister hatten lediglich eine Flasche Wasser, Kekse und etwas Obst bei sich, als sie weinend von einem Autofahrer entdeckt und gerettet wurden.
Leiblicher Vater reiste nach Portugal
Wenige Tage vor dem schockierenden Vorfall hatte R. die Kinder offenbar aus Frankreich entführt. Der leibliche Vater der Buben hatte die Kinder bei der Polizei im Elsass als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht mehr im Kindergarten erschienen waren. Laut „Bild“ habe sich der Vater auf den Weg nach Portugal gemacht, um seine Söhne abzuholen und soll mittlerweile dort eingetroffen sein. Aber offenbar darf er die Buben nicht mitnehmen.
Denn das Sorgerecht hatte bislang nur die Mutter – der leibliche Vater dagegen nur ein eingeschränktes Besuchsrecht. „Es obliegt den französischen Justizbehörden (...) , das Verfahren zur Rückführung der Kinder nach Frankreich einzuleiten“, erklärte das Gericht in Setúbal und führte aus, dass „die Kinder bei ihrer Mutter lebten (...) , wobei der Vater ein eingeschränktes und beaufsichtigtes Besuchsrecht hatte“.
„Stiefvater“ soll Buben misshandelt haben
Wie die portugiesische Zeitung „Correio da Manhã“ berichtete, soll R. die Kinder gezwungen haben, ihren neuen Lebensgefährten „Vater“ zu nennen. Die beiden sollen sich jedoch erst vor wenigen Monaten kennengelernt haben. Zudem soll der Partner der Mutter zumindest einen der Buben vor der Aussetzung misshandelt haben. Laut „Jornal de Notícias“ soll das Kind dabei Blessuren erlitten haben, die zwar keine medizinische Behandlung erfordert hätten, aber deutliche Spuren an den Armen hinterlassen hatten. Deshalb wurde er laut portugiesischen Medien auch wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.
Bei der Haftvorführung hatte die Mutter zu den Vorwürfen der Ermittler geschwiegen. Lediglich ihr 55-jähriger Partner habe sich geäußert: Seine Geschichte wurde allerdings als unglaubwürdig eingestuft. Das Paar wurde in Untersuchungshaft genommen.
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