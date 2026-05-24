Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hat kein Sorgerecht

Leiblicher Vater bekommt ausgesetzte Kinder nicht

Ausland
24.05.2026 10:19
Die Mutter der ausgesetzten Kinder, Marine R., bei der Haftvorführung. Sie und ihr Partner kamen ...
Die Mutter der ausgesetzten Kinder, Marine R., bei der Haftvorführung. Sie und ihr Partner kamen in Untersuchungshaft.(Bild: EPA/PEDRO CASTANHEIRA E CUNHA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem sie von ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in Portugal ausgesetzt wurden, sind die Brüder Zacharie und Barthélémy bei einer französischsprachigen Pflegefamilie untergebracht. Ihr leiblicher Vater würde sie gern zu sich nehmen, doch das wird ihm verwehrt: Der Franzose hat nämlich nicht das Sorgerecht über die Buben.

0 Kommentare

Der Drei- und der Fünfjährige wurden bei brütender Hitze und mit verbundenen Augen von ihrer Mutter Marine R. und ihrem Partner Marc B. an einer Landstraße in der Nähe des Dorfs Comporta zurückgelassen. Die Geschwister hatten lediglich eine Flasche Wasser, Kekse und etwas Obst bei sich, als sie weinend von einem Autofahrer entdeckt und gerettet wurden. 

Leiblicher Vater reiste nach Portugal
Wenige Tage vor dem schockierenden Vorfall hatte R. die Kinder offenbar aus Frankreich entführt. Der leibliche Vater der Buben hatte die Kinder bei der Polizei im Elsass als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht mehr im Kindergarten erschienen waren. Laut „Bild“ habe sich der Vater auf den Weg nach Portugal gemacht, um seine Söhne abzuholen und soll mittlerweile dort eingetroffen sein. Aber offenbar darf er die Buben nicht mitnehmen.

Marc B, der Partner der Mutter, lieferte vor Gericht eine unglaubwürdige Aussage – er soll ...
Marc B, der Partner der Mutter, lieferte vor Gericht eine unglaubwürdige Aussage – er soll zumindest einen der Buben zudem misshandelt haben.(Bild: Krone-Collage/EPA/RUI MINDERICO)

Denn das Sorgerecht hatte bislang nur die Mutter – der leibliche Vater dagegen nur ein eingeschränktes Besuchsrecht. „Es obliegt den französischen Justizbehörden (...) , das Verfahren zur Rückführung der Kinder nach Frankreich einzuleiten“, erklärte das Gericht in Setúbal und führte aus, dass „die Kinder bei ihrer Mutter lebten (...) , wobei der Vater ein eingeschränktes und beaufsichtigtes Besuchsrecht hatte“.

„Stiefvater“ soll Buben misshandelt haben
Wie die portugiesische Zeitung „Correio da Manhã“ berichtete, soll R. die Kinder gezwungen haben, ihren neuen Lebensgefährten „Vater“ zu nennen. Die beiden sollen sich jedoch erst vor wenigen Monaten kennengelernt haben. Zudem soll der Partner der Mutter zumindest einen der Buben vor der Aussetzung misshandelt haben. Laut „Jornal de Notícias“ soll das Kind dabei Blessuren erlitten haben, die zwar keine medizinische Behandlung erfordert hätten, aber deutliche Spuren an den Armen hinterlassen hatten. Deshalb wurde er laut portugiesischen Medien auch wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. 

Lesen Sie auch:
Skurriler Auftritt
Mutter ausgesetzter Kinder muss in U-Haft
23.05.2026
„Nur Kekse bei sich“
Buben (5, 3) wurden von Eltern in Wald ausgesetzt
21.05.2026

Bei der Haftvorführung hatte die Mutter zu den Vorwürfen der Ermittler geschwiegen. Lediglich ihr 55-jähriger Partner habe sich geäußert: Seine Geschichte wurde allerdings als unglaubwürdig eingestuft. Das Paar wurde in Untersuchungshaft genommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
24.05.2026 10:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf