Leiblicher Vater bekommt ausgesetzte Kinder nicht

„Stiefvater“ soll Buben misshandelt haben

Wie die portugiesische Zeitung „Correio da Manhã“ berichtete, soll R. die Kinder gezwungen haben, ihren neuen Lebensgefährten „Vater“ zu nennen. Die beiden sollen sich jedoch erst vor wenigen Monaten kennengelernt haben. Zudem soll der Partner der Mutter zumindest einen der Buben vor der Aussetzung misshandelt haben. Laut „Jornal de Notícias“ soll das Kind dabei Blessuren erlitten haben, die zwar keine medizinische Behandlung erfordert hätten, aber deutliche Spuren an den Armen hinterlassen hatten. Deshalb wurde er laut portugiesischen Medien auch wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.