Zwei Brüder – eine Leidenschaft: Die Brotbrüder

Produziert wird bei ihnen hauptsächlich am Tag. Außerdem möchten sie selbst Lehrlinge ausbilden. „So wie wir vorhaben zu arbeiten, wird der Beruf für Lehrlinge auch wieder attraktiv. Wir planen eine 5-Tage-Woche und dass zwischen sechs und sieben Uhr begonnen wird zu arbeiten. Viel besser geht es für einen Bäcker kaum“, so die beiden. Neben Brot, Gebäck, Striezeln und Strudeln wird es auch eine kleine Kaffee-Ecke in der Bäckerei geben. Kredenzt wird Filius-Kaffee aus dem Burgenland, überhaupt möchte man möglichst regional arbeiten. Auch Kreislaufwirtschaft ist ein Thema. Bleibt Brot übrig, wird es getrocknet, gerieben und wieder zum frischen Brot dazu gegeben.