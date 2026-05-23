Butterfly Dance! mit Sladek statt Freak-Power

Ein wenig enttäuscht dürften wohl die Fans von Ashley Slater, dem Frontmann der 90-er-Kult-Band „Freak-Power“ sein. Gesundheitliche Gründe sind es, die die Teilnahme am „Butterfly Dance!“ am 10. Juli im Schlosspark Esterházy verhindern. Dafür kommt mit Sladek, der steirischen Formation um Gitarrist und Sänger David Sladek eine Truppe, die die Genres Soul und Rythm‘n‘Blues eigenständig zu etwas Neuem vermischt. Mit dabei sein wird als Opening DJ Jürgen Drimal mit den Vienna Scientists, die von Beginn an für die richtigen Schwingungen sorgen.