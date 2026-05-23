Butterfly Dance! mit Sladek statt Freak-Power

„Freak-Power“ sind gesundheitlich verhindert. DJ Jürgen Drimal und die Vienna Scientists werden als Opener des Musik-Festivals im Schlossparks Esterházy einheizen.
Ein wenig enttäuscht dürften wohl die Fans von Ashley Slater, dem Frontmann der 90-er-Kult-Band „Freak-Power“ sein. Gesundheitliche Gründe sind es, die die Teilnahme am „Butterfly Dance!“ am 10. Juli im Schlosspark Esterházy verhindern. Dafür kommt mit Sladek, der steirischen Formation um Gitarrist und Sänger David Sladek eine Truppe, die die Genres Soul und Rythm‘n‘Blues eigenständig zu etwas Neuem vermischt. Mit dabei sein wird als Opening DJ Jürgen Drimal mit den Vienna Scientists, die von Beginn an für die richtigen Schwingungen sorgen.
Elektronik, ein prominenter Italiener und Disco
Nicht zu vergessen, Headliner Moby, Pionier der elektronischen Musik: Seine Mischung aus sphärischen Klanglandschaften, treibenden Beats und souligen Vocals wird Magie in den Schlosspark pumpen. Dazu der Italiener Jovanotti, seit den 80ern immer wieder mit tanzbarer Energie, DiscoPop-Ikone Sophie Ellis-Bextor mit Mörder-Stimmung am Dancefloor, Soulmusiker Curtis Harding sowie Kraak & Smaak Soundsystem.
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