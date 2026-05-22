Spitäler: ÖVP fordert Online-Wartelisten

Wer eine Operation oder eine andere medizinische Behandlung benötigt, muss sich oft eine mehr oder weniger lange Wartezeit einstellen. Nicht immer sind Kapazitäten frei, nicht jede OP ist so dringend, dass sie sofort durchgeführt werden muss. Um Patienten einen besseren Überblick zu ermöglichen, fordert die ÖVP jetzt eine zentrale und öffentlich zugängliche Online-Plattform für OP-Wartezeiten und weitere wichtige medizinische Leistungen in den burgenländischen Spitälern.