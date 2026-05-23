Pächter der „essBar“ luden zum Fest ins Aquasplash

Am Samstag wurde bei herrlichem Wetter die offizielle Eröffnung der „essBar“ im Freibad in Gols mit einem Frühschoppen gefeiert.
Der Musikverein Bauernkapelle Gols sorgte für den guten Ton, „essBar“-Chef Wolfgang Meiringer erledigte mit zwei Schlägen den Bieranstich. Gesponsert worden war das Freibier von Golser Bier. Bürgermeister Kilian Brandstätter hielt die Krügerl bereit, damit kaum etwas von dem kostbaren Gerstensaft verloren ging.
Im Vorfeld hatte er sich bei „Alt-Bademeister“ Hari Moser für seine Dienste bedankt. Moser war von 1994 bis 2025 für das Aquasplash zuständig und bekam eine Freikarte auf Lebenszeit.
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