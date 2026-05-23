Pächter der „essBar“ luden zum Fest ins Aquasplash

Der Musikverein Bauernkapelle Gols sorgte für den guten Ton, „essBar“-Chef Wolfgang Meiringer erledigte mit zwei Schlägen den Bieranstich. Gesponsert worden war das Freibier von Golser Bier. Bürgermeister Kilian Brandstätter hielt die Krügerl bereit, damit kaum etwas von dem kostbaren Gerstensaft verloren ging.