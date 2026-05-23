Aktiv-Camp: „Heimat der Großeltern kennenlernen“

Die Burgenländische Gemeinschaft (BG) veranstaltet erstmals ein Camp für Jugendliche mit rot-goldenen Wurzeln.
Bislang bemühte sich der Verein vor allem darum, den Kontakt zu den Auswanderern in Europa und Übersee, etwa in den USA und Kanada, aufrechtzuerhalten. „Diese Gruppe hat mittlerweile ein gewisses Alter erreicht. Wir möchten künftig stärker jüngere Generationen ansprechen“, erklärt BG-Präsident Eduard Nicka. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren viele Landsleute aus beruflichen Gründen oder zwecks Studium ihre Zelte im Ausland aufgeschlagen haben. Nicka nennt sie „Weltburgenländer“: „Wir möchten sie stärker mit unseren Vereinen vernetzen.“
Camp in Schlaining
Ein erster Schritt dazu ist das „Weltburgenländer-Camp“: Zehn Jugendliche mit rot-goldenen Wurzeln treffen sich vom 2. bis 12. Juli zu einem Aktiv-Camp in Schlaining. Die Teilnehmer kommen unter anderem aus den USA, Kanada und der Schweiz. „Sie sollen die Heimat ihrer Eltern und Großeltern kennenlernen“, schildert Nicka.
Vom Golfkurs bis zur Kanufahrt
Dank der Unterstützung des Landes und des Burgenland-Tourismus wartet ein buntes Programm: ein Golf-Schnupperkurs in Bad Tatzmannsdorf, Ausflüge nach Eisenstadt, in den Nationalpark Neusiedler See, die Töpfer-Fachschule Ceramico in Stoob, die Westernstadt Lucky Town oder eine Kanufahrt auf der Raab. „Wir wollen den Teilnehmern möglichst viele Facetten des Burgenlandes zeigen“, so Nicka.
Festakt in Güssing
Am 5. Juli steigt der Festakt „70 Jahre Burgenländische Gemeinschaft“ in Güssing. Die Campteilnehmer werden dabei einen Sketch in hianzischer Mundart aufführen.
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