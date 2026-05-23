Aktiv-Camp: „Heimat der Großeltern kennenlernen“

Bislang bemühte sich der Verein vor allem darum, den Kontakt zu den Auswanderern in Europa und Übersee, etwa in den USA und Kanada, aufrechtzuerhalten. „Diese Gruppe hat mittlerweile ein gewisses Alter erreicht. Wir möchten künftig stärker jüngere Generationen ansprechen“, erklärt BG-Präsident Eduard Nicka. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren viele Landsleute aus beruflichen Gründen oder zwecks Studium ihre Zelte im Ausland aufgeschlagen haben. Nicka nennt sie „Weltburgenländer“: „Wir möchten sie stärker mit unseren Vereinen vernetzen.“