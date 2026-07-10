Messi bevorzugt? „Verlierer werden immer jammern!“

„Sollen sie doch weiterreden, kein Problem!“

Eine faktische Grundlage für die Spekulationen gibt es aber nicht. Kempes, der seine Karriere Ende der 1980er-Jahre in Österreich (Vienna, St. Pölten, Krems) ausklingen hatte lassen, meinte, er sei von einem kolumbianischen Radiosender gefragt worden, ob es wahr sei, dass man Argentinien die Weltmeisterschaft in Katar geschenkt habe und nun auch die Spiele.