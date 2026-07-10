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In Klinik gestorben

Babyleiche in Wäscherei nahe Stuttgart aufgetaucht

Ausland
10.07.2026 14:22
In der Nähe von Stuttgart ist eine Babyleiche aus einem Krankenhaus in einer Wäscherei ...
In der Nähe von Stuttgart ist eine Babyleiche aus einem Krankenhaus in einer Wäscherei aufgetaucht (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von krone.at

In einer Wäscherei nahe Stuttgart ist die Leiche eines Babys aufgetaucht. Das verstorbene Frühchen war zuvor aus einem Krankenhaus in Böblingen (Baden-Württemberg) verschwunden, wie die Polizei mitteilte. Es dürfte in den Laken übersehen und versehentlich in die Wäscherei mitgenommen worden sein.

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In der Wäscherei hätten Ermittlerinnen und Ermittler dann mithilfe von Leichenspürhunden die sterblichen Überreste des Babys entdeckt, hieß es. Laut der Polizei war das Frühgeborene mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm im Krankenhaus auf die Welt gekommen und dann gestorben. Dass die Leiche verschwunden ist, sei aufgefallen, als ein Bestatter den Leichnam aus einem Kühlraum abholen wollte.

Laut aktuellen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das tote Baby von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wäscherei in Laken übersehen und versehentlich mitgenommen wurde. Der Betreiber des Krankenhauses, der Klinkverbund Südwest, bedauerte den Vorfall in einer Stellungnahme. „Es tut uns aufrichtig leid, dass die Eltern und Angehörigen in dieser ohnehin schmerzlichen Zeit dies zusätzlich durchleben müssen“, heißt es. Man unterstütze die Polizei bei ihren Ermittlungen und arbeite den Vorfall auch intern auf.

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„Bislang kein vergleichbarer Fall“
Laut der zuständigen Polizeistelle Ludwigsburg hat es dort bisher „keinen vergleichbaren Fall“ gegeben. Bundesweit sind einzelne Fälle dokumentiert, in denen die Leichname verstorbener Säuglinge aus Krankenhäusern verschwanden oder entwendet wurden, zum Beispiel 2011 in Hamburg.

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