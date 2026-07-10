Babyleiche in Wäscherei nahe Stuttgart aufgetaucht

Laut aktuellen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das tote Baby von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wäscherei in Laken übersehen und versehentlich mitgenommen wurde. Der Betreiber des Krankenhauses, der Klinkverbund Südwest, bedauerte den Vorfall in einer Stellungnahme. „Es tut uns aufrichtig leid, dass die Eltern und Angehörigen in dieser ohnehin schmerzlichen Zeit dies zusätzlich durchleben müssen“, heißt es. Man unterstütze die Polizei bei ihren Ermittlungen und arbeite den Vorfall auch intern auf.