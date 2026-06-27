Actionheld und Comedystar als ungleiche Brüder

Der Kontrast der beiden Hauptdarsteller funktioniert, sie sind ein liebenswertes Duo. Doch die Handlung ist so vorhersehbar und altbacken, dass man sich zwingen muss, nicht nebenbei aufs Handy zu schauen. Die emotional gemeinten Monologe aus dem Drehbuch wirken wie von einer künstlichen Intelligenz verfasst. Dazwischen wirken einige überbordende Slapstick-Szenen wie übergestülpt, etwa wenn Marcus aus unerfindlichem Grund aus einem Auto heraus pinkelt, was mit einem Totalschaden des Luxusvehikels endet. In solchen Momenten fühlt man sich ganz arg an 90er-Jahre-Komödien erinnert, mit möglichst viel Fäkalhumor und wenig Hirn. Es hilft also alles Bemühen der beiden sympathischen Hauptdarsteller nichts, „Little Brother“ bleibt seichte Unterhaltung, wie man sie auf Streamingplattformen massenhaft findet.